Bird & Bird con Techstars in due operazioni di investimento in startup italiane

Federico Valle









Nel mese di settembre Bird & Bird, con un team guidato dal partner Federico Valle (in foto) e composto dagli associate Laura Pallanza, Paride Bordoni e Giorgio Cesari, nonché dal trainee Michele Innocenzo Mallano, ha assistito Techstars Central LLC, società statunitense tra i principali player mondiali nell’ambito dei programmi di investimento e accelerazione per startup innovative, nella strutturazione e negoziazione di 2 operazioni di investimento nel capitale di altrettante startup italiane e segnatamente FidoRent e Illuminem.



Gli investimenti sono stati portati a termine mediante la strutturazione e sottoscrizione di strumenti convertibili concepiti nel contesto dinamico e avanguardistico della cultura venture capital della Silicon Valley e adeguati al sistema giuridico italiano.



Bird & Bird è tra i primi studi internazionali a farsi promotore dell’introduzione di simili strumenti non solo in Italia ma in tutta Europa, adoperandosi attivamente a un pieno recepimento dei medesimi nei sistemi giuridici nazionali di riferimento.