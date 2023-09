BLB Studio Legale con The Bloc nell’acquisizione di The New Way S.r.l.

Alessandro Benedetti









BLB Studio Legale ha assistito la società statunitense The Bloc, leader mondiale nel settore delle creative agencies del settore healthcare, nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di The New Way S.r.l., brillante firm milanese tra le più importanti realtà operanti nel campo della comunicazione dedicata al mondo farmaceutico/sanitario.



The Bloc è stata assistita per gli aspetti legali e fiscali da BLB Studio Legale nonché dallo studio statunitense Chiesa Shahinian & Giantomasi PC.



In particolare, il team legale multidisciplinare di BLB, guidato e coordinato dal name partner Alessandro Benedetti e dal senior Associate Francesco Epifani, si è occupato della due diligence legale e fiscale, della cura degli aspetti della transazione coperti dal diritto italiano ed in generale del coordinamento delle attività di closing e post closing; i colleghi di Chiesa Shahinian & Giantomasi PC (ed in particolare il Counsel Anthony Greco e la partner Rhonda Carniol) hanno assistito l’acquirente negli aspetti regolati dal diritto USA.



La transazione in parola rientra in un più ampio quadro di rafforzamento del brand mediante operazioni su scala globale che The Bloc ha perfezionato portando a termine una ulteriore operazione di M&A in Svizzera e creando una nuova articolazione societaria in Germania in collaborazione con la più grande agenzia di comunicazioni europea in ambito healthcare.