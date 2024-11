Blitz di maggioranza: sui trattenimenti competenza alle Corti d’appello

Passa già per essere l’”emendamento Musk” quello presentato dalla relatrice Sara Kelany (Fratelli d’Italia) al decreto flussi per sottrarre alle sezioni specializzate in immigrazione la competenza a decidere sulle decisioni del questore sui trattenimenti dei migranti. Competenza che passerebbe invece alle Corti d’appello. A venire esautorati sarebbero proprio quegli uffici giudiziari che in questi giorni hanno di volta in volta disapplicato le norme introdotte dal Governo per favorire il rimpatrio...

