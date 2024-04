BLV - Belvedere & Partners e Ashurst nella riqualificazione e nella locazione dell’immobile in Corso Europa 22 a Milano da Prelios SGR a We do Holding e Arrital Immobiliare primo RE ha finalizzato quattro importanti contratti di locazione per l’immobile in Corso Europa 22 a Milano, un edificio progettato negli anni Cinquanta dall’architetto Vico Magistretti, che portano l’occupancy al 90%.