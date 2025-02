Bocciata l'imputazione coatta estranea ai poteri del giudice

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto, abbia disposto l'imputazione coatta nei confronti dell'ente, per il quale il pubblico ministero aveva provveduto all'archiviazione secondo la disciplina dettata dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2001. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 37751/2024