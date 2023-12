Bond in sterline per CA Auto Bank, Allen & Overy e Clifford Chance gli studi coinvolti

Cristiano Tommasi, Gioacchino Foti

Allen & Overy ha assistito CA Auto Bank nel collocamento di un bond senior unsecured per un valore nominale di 400 milioni di sterline destinato ad investitori qualificati. Nell’operazione Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari joint bookrunners Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e NatWest Markets N.V.



L’obbligazione ha scadenza a tre anni (6 dicembre 2026) e corrisponde una cedola annua fissa pari a 6,00%. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di CA Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese Euronext Dublin.



Allen & Overy ha agito con un team diretto da Cristiano Tommasi e Craig Byrne, partner del Dipartimento di International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dal trainee Arun Dolan. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.



Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners con un team diretto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Francesco Napoli, e dal trainee Edoardo Leozappa del dipartimento Global Financial Markets.