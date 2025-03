A Inwit la certificazione ISO 37001 per il sistema di prevenzione della corruzione

L’impegno di INWIT nel prevenire e contrastare comportamenti e pratiche illecite durante lo svolgimento della propria attività trova riconoscimento nella nuova certificazione ISO 37001, conseguita per il Sistema di prevenzione della corruzione adottato dalla società. La digital infrastructure company e prima tower company italiana si conferma così in linea con le best practice internazionali in materia.

Questo risultato esprime la profonda attenzione dell’azienda nel garantire il rispetto della normativa in tema di anticorruzione e nell’adozione di appositi presidi organizzativi e di compliance, ai fini della corretta gestione delle relazioni con soggetti pubblici e privati, interni ed esterni.

La nuova certificazione è il risultato di un processo di verifica di tutti gli aspetti della vita aziendale e di tutte le funzioni e tiene conto degli strumenti che INWIT ha adottato in ottica di compliance e di prevenzione della corruzione, nonché dei valori contenuti nel Codice Etico. È dunque un ulteriore riconoscimento dell’impegno dell’azienda nell’adozione di un modello ispirato ai principi di integrità, etica, trasparenza, correttezza e sostenibilità.

La ISO 37001 si aggiunge alle altre certificazioni ISO ottenute da INWIT negli ultimi anni, che hanno riguardato il Sistema di gestione della Qualità, dell’Ambiente, della Salute e Sicurezza, dell’Energia e della Parità di Genere. La società pone la massima attenzione ai propri clienti e alle proprie persone, fornendo un servizio affidabile ed efficiente sulla base di processi interni standardizzati e ottimizzati, in una prospettiva di miglioramento continuo verso il successo sostenibile.