BonelliErede annuncia l’ingresso di Daria Ghidoni nel Focus Team Healthcare & Life Sciences

Daria Ghidoni

BonelliErede annuncia l’ingresso di Daria Ghidoni in qualità di nuovo Of Counsel del Focus Team Healthcare & Life Sciences, nella sede di Milano.

S.p.A., gruppo farmaceutico internazionale quotato presso Borsa Italiana (indice FTSE MIB). Fino al 2023 ha ricoperto il ruolo di Group General Counsel ed è stata membro dell’Executive Leadership Team, segretario del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazione e Nomine di Recordati. Durante il suo percorso professionale ha acquisito un’esperienza approfondita in relazione a tematiche del settore farmaceutico e al relativo quadro normativo in Italia, EU e altri ordinamenti (es. USA). Negli anni, ha seguito complesse operazioni di M&A/licenza e contenziosi multigiurisdizionali, ed ha fornito supporto e consulenza strategica ai vertici aziendali in merito a tematiche di corporate governance delle società quotate. Daria figura tra i soci co-fondatori della Fondazione Ricerca e Innovazione Cardiovascolare (2020).

L’ingresso di Daria Ghidoni coincide con il ritorno, da parte del partner Andrea Carta Mantiglia, alla guida del Focus Team Healthcare & Life Sciences di BonelliErede.L’ingresso di Daria Ghidoni coincide con il ritorno, da parte del partner Andrea Carta Mantiglia, alla guida del Focus Team Healthcare & Life Sciences di BonelliErede.

“È per noi un grande piacere dare il benvenuto a Daria Ghidoni” commentano Eliana Catalano e Massimiliano Danusso, rispettivamente Managing Partner e Presidente di BonelliErede. “La sua lunga e comprovata esperienza ai vertici della direzione legale di una delle più grandi aziende farmaceutiche italiane ci permetterà di continuare a crescere, rafforzando ulteriormente il posizionamento della nostra firm nel settore Healthcare & Life Sciences.”.

“Conosco Daria da oltre dieci anni” commenta Andrea Carta Mantiglia, Leader del Focus Team Healthcare & Life Sciences di BonelliErede. “Con il resto del team, abbiamo lavorato fianco a fianco in importanti progetti nel settore. Le sue qualità professionali e umane contribuiranno a svilupparne di nuovi e a raggiungere insieme altri traguardi, da oggi però con la stessa casacca”.