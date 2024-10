BonelliErede con Brembo nella cessione della partecipazione in Pirelli BonelliErede ha assistito Brembo N.V. nei profili di diritto italiano relativi alla cessione dell’intera partecipazione di 55.800.000 azioni ordinarie detenute in Pirelli & C. S.p.A, pari a circa il 5,58% dell’attuale capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., per un corrispettivo di 282,9 milioni di euro.