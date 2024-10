BonelliErede con Brembo nell’acquisto di Öhlins

Giovanni Gazzaniga

BonelliErede ha affiancato Brembo nell’accordo con Tenneco per l’acquisizione di Öhlins, leader nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell’aftermarket, e ad oggi parte del portafoglio di fondi gestiti da Apollo Global Management.

BonelliErede ha assistito Brembo con un team guidato dal partner Stefano Micheli, coadiuvati dalla managing associate Elena Guizzetti e dagli associate Niccolò Ghizzani e Tommaso Trezzi, supportati dall’associate Melian Zheng e da Lucrezia Sala.

BonelliErede ha lavorato in modo integrato con il team in-house di Brembo, coordinato da Umberto Simonelli Silva, Chief Legal & Corporate Officer - Board Secretary, e composto da Simone Fumagalli, Vice President Legal and M&A, e Valeria Mauri, Legal Manager.

BonelliErede e il team in-house di Brembo hanno inoltre coordinato il team di consulenti legali cross-border, che ha incluso Simpson Thacher & Bartlett LLP per gli aspetti di diritto statunitense, Mannheimer Swartling per gli aspetti di diritto svedese, Tilleke & Gibbins per gli aspetti di diritto tailandese, Lee&Li per gli aspetti di diritto taiwanese, Gibson, Dunn & Crutcher LLP per gli aspetti di diritto tedesco e i profili antitrust.

Il Venditore è stato assistito dallo studio Sidley Austin LLP.