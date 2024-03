BonelliErede con CDP Equity nell’incremento della propria partecipazione in Euronext

Gianpiero Succi

BonelliErede ha assistito CDP Equity, controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nell’incremento della propria partecipazione in Euronext, nell’ambito della complessiva operazione di parziale dismissione della partecipazione in Euronext di Euroclear.

Nel dettaglio, CDP Equity e Caisse Des Dépôts (CDC) hanno acquistato ciascuna una quota dello 0,5% del capitale sociale di Euronext, pari a n. 535.531 azioni, mentre Federal Holding and Investment Company (SFPIM) ha acquistato n. 2.142.126 azioni, pari a una quota del 2% del capitale sociale di Euronext.

Per effetto dell’operazione, CDP Equity e CDC raggiungono rispettivamente una partecipazione pari al 7,8% del capitale di Euronext, mentre SFPIM sale al 5,2%, diventando così il terzo maggiore azionista di Euronext (dopo CDP Equity e CDC).

BonelliErede ha agito con un team composto dal partner Gianpiero Succi e dal managing associate Luigi Chiarella per i profili corporate, dal partner Massimo Merola e da Riccardo Lacerenza per i profili antitrust e di compatibilità con le norme UE e dal managing associate Giulio Vece e dall’associate Ludovica Pomanti per i profili regolamentari.