BonelliErede con CDP nel finanziamento a Snam per il gasdotto Ravenna-Chieti

Gabriele Malgeri, Lisa Borelli

BonelliErede ha assistito Cassa depositi e prestiti società per azioni nel finanziamento bilaterale siglato tra CDP, anche nella sua qualità di Sustainability Coordinator, e Snam S.p.A., volto alla copertura di parte dei nuovi investimenti per il rifacimento del gasdotto Ravenna-Chieti da parte di Snam, anche tramite alcune società del gruppo. Il progetto riguarda la costruzione di un nuovo gasdotto in sostituzione di quello esistente, della lunghezza complessiva di 425 km composti da 292 km di condotta principale e 133 km di linee secondarie. L’opera si snoda tra le regioni di Emilia Romagna, Marche e Abruzzo, coinvolgendo oltre 200 enti locali.

Il finanziamento ha un valore complessivo di 200 milioni di euro e beneficia di un meccanismo volto a favorire il raggiungimento di determinati parametri di sostenibilità ambientale e sociale, in particolare finalizzati a limitare le emissioni di gas e promuovere la parità di genere.

BonelliErede ha curato la redazione del contratto di finanziamento e assistito CDP in tutte le attività finalizzate al closing dell’operazione con un team guidato dal partner Gabriele Malgeri, membro del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, e composto dall’associate Lisa Borelli e da Valentina Bioli. CDP è stata anche affiancata da un team di legali interni composto da Antonio Tamburrano – Responsabile Legale Finanziamenti e Garanzie, Maurizio Iaciofano – Responsabile Legale Imprese, Infrastrutture e Istituzioni Finanziarie, Valentina Perrone – Responsabile Legale Infrastrutture e Finanza di Progetto, Carlo Caccetta e Raffaele Costanzo Egheoni. Snam è stata anche affiancata da un team di legali interni coadiuvato dal General Counsel Umberto Baldi e composto da Salvatore Branca, Roberta Di Mauro e da Selene Cocchi.