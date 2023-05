BonelliErede con CFE Finance nell'acquisizione del 60% di RiverRock

Francesca Marchetti e Giulia Lucchini









CFE FinanceGroup, boutique operante nel settore dell'investment banking, a seguito dell'approvazione finale della Financial Conduct Authority britannica (FCA) e dell'Autorità francese dei Mercati Finanziari (AMF), ha completato l'acquisizione del 60% del capitale sociale di RiverRock European Capital Partners LLP ("RiverRock"), società specializzata in investimenti alternativi.



L'operazione consente da un lato a CFE Finance Group di rafforzare ed espandere ulteriormente la propria offerta in Europa, diversificando il proprio portafoglio, dall'altro a RiverRock di continuare a specializzarsi nella fornitura di soluzioni alternative agli investitori globali e di soluzioni personalizzate alle PMI europee.



BonelliErede ha assistito CFE FinanceGroup con un team guidato dal partner Massimiliano Danusso, coadiuvato dalla partner Francesca Marchetti, dalla senior associate Giulia Lucchini e da Davide Santoro.



Per gli aspetti di diritto inglese, BonelliErede è stato affiancato dallo studio Avery Law LLP, con un team guidato dal partner Bjorn Benckert, coadiuvato dall'associate Stepan Ovakimyan.