BonelliErede, DWF e Bonora Cavazza nell’acquisizione di Elettronica GF da parte di Fae Technology

Luca Lo Po’









Fae Technology, pmi innovativa quotata sull’EGM che si occupa di design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell’elettronica, ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Elettronica GF.



Fae Technology è stata assistita da BonelliErede negli aspetti legali dell’operazione con un team guidato per i profili corporate dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e composto dall’associate Stefano de Conciliis, nonché, per i profili real estate, dal senior associate Andrea Benedetti e dall’associate Sara Sardella. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato dal director Michel Miccoli con il supporto di Nicolò Vallefuoco.



DWF ha assistito Fae Technology negli aspetti di capital market e regolamentari dell’operazione, con un team composto dal partner Luca Lo Po’ (nella foto a destra) responsabile europeo della practice di capital market dello studio, e dal counsel Massimo Filippo Breviglieri.



I venditori sono stati assistiti, come advisor, dal dott. Gianandrea Missiroli, coadiuvato dalla dott.ssa Barbara Rossi e dalla dott.ssa Maria Renzi, dello Studio Missiroli di Faenza e, negli aspetti legali, dall’avv. Christian Cavazza dello studio legale Bonora Cavazza di Bologna.



Le parti sono state assistite per i profili golden power da BonelliErede, con un team composto dal partner Luca Perfetti e dall’associate Marina Roma.



L’operazione, che sarà perfezionata entro il 31 gennaio 2024, consentirà a Fae Technology di potenziare il proprio bagaglio di competenze per lo sviluppo e l’ingegneria di soluzioni elettroniche proprietarie ad alta complessità, ampliando la propria offerta e diversificando il proprio portafoglio clienti.