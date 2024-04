BonelliErede e Casa & Associati nell’acquisizione di Ethafilter s.r.l. da parte di Ingersoll Rand

Monica Fantino Valentino Durante

BonelliErede ha assistito Ingersoll Rand, multinazionale statunitense che fornisce soluzioni industriali e per la creazione di flussi mission-critical, nell’acquisizione di Ethafilter s.r.l., azienda con sede in Italia attiva nella produzione di filtri ed elementi filtranti per il settore dell’aria compressa.

L’acquisizione amplia il portafoglio prodotti di Ingersoll Rand e favorisce la crescita dei servizi e delle offerte post-vendita. Ethafilter entrerà a far parte del segmento Industrial Technologies and Services (IT&S).

BonelliErede ha agito nell’operazione con un team guidato dal partner Giuseppe Manzo e dalla senior counsel Monica Fantino e composto, per i profili corporate M&A, dall’associate Domitilla Gualtieri e da Federico Anania; il partner Marco Maniscalco, gli associate Francesca Rovescala e Matteo Pira hanno seguito gli aspetti labour, mentre il partner Luca Perfetti, con l’associate Andrea Gemmi e Maria Beatrice Ghisolfi, quelli connessi al golden power.

Per gli aspetti di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab guidato da Michel Miccoli con Manuela Aiello.

Il venditore è stato assistito da Casa & Associati, in qualità di legal advisor, che ha agito nell’operazione con un team composto dai partner Federico Casa e Silvia Rosina, dal responsabile del dipartimento di diritto internazionale, Valentino Durante, e dal senior associate, Michele Pertile. Quale financial advisor del venditore è intervenuto invece lo Studio AZ con i partner Roberto Peruffo e Giovanna Nogara.