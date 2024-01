BonelliErede e Siccardi Bregante & Co. nel finanziamento per l’ampliamento della flotta di LPG di Carbofin

Enrico Vergani

BonelliErede ha assistito un gruppo di banche italiane nel finanziare l’ampliamento della flotta di LPG gestite da Carbofin sotto la denominazione Carboflotta.

La linea di credito, che include la concessione di una hunting line da impiegarsi nel reperimento di tonnellaggio sul mercato, è stata resa disponibile per il tramite del financial advisor bancosta finance, e si estende anche al rifinanziamento della M/c “Enrico Fermi” per un complessivo ammontare di US$ 55.000.000,00.

BonelliErede ha prestato la propria assistenza con un team composto dal partner Enrico Vergani e dagli associate Giulia Morelli e Marco Pirino, rispettivamente leader e membri del Focus Team Shipping, Transport & Logistics.

L’Armatore è stato assistito dallo Studio Legale Siccardi Bregante & Co. con i Partner Corrado Bregante e Francesca Ronco.