BonelliErede nel finanziamento di CDP a Gruppo Società Gas Rimini

Giorgio Frasca, Lucia Vittoria Lonoce

BonelliErede ha agito in qualità di consulente legale di Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito del finanziamento senior secured concesso da parte di CDP a favore di Gruppo Società Gas Rimini, volto a supportare parte dei fabbisogni finanziari del gruppo relativi a nuovi investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile, come previsti nel business plan per il periodo 2024-2025.

Il Gruppo SGR nasce nel 1956 nel territorio riminese come impresa di distribuzione e vendita di gas naturale. Nel corso degli anni si è affermata come una delle multiutility private più importanti a livello nazionale nel mercato della commercializzazione di energia elettrica, gas e di altri prodotti energetici, dei servizi di efficienza e risparmio energetico, e dei servizi ancillari ai mercati dell’energia. Oggi il Gruppo serve oltre 410.000 clienti, impiega più di 800 persone con un fatturato consolidato 2022 di 1,2 miliardi di euro.

Il finanziamento si caratterizza per un complesso meccanismo di collateralizzazione in forma rotativa avente a oggetto strumenti finanziari, oltre che per la sua finalità, connessa a investimenti e attività di sviluppo sostenibili.

BonelliErede ha agito con un team composto dal partner Giorgio Frasca (in foto) e dall’associate Lucia Vittoria Lonoce (in foto), entrambi membri del Focus Team Energia, Infrastrutture e Transizione Ecologica guidato dalla partner Catia Tomasetti.

Il team legale interno di CDP che ha lavorato all’operazione è formato dall’avv. Antonio Tamburrano, responsabile legale finanziamenti e garanzie, dall’avv. Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese, infrastrutture e istituzioni finanziarie, dall’avv. Andrea D’Agostino, responsabile legale imprese e finanza alternativa, e dall’avv. Matteo Scuriatti.

Il team legale interno del Gruppo SGR che ha seguito l’operazione è composto dall’avv. Federico Riccardi e dal dott. Nicol Pozzi.