BonelliErede con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata nella costituzione della sua nuova Fondazione ETS

Giuseppe Rumi

BonelliErede ha affiancato la Banca Popolare di Puglia e Basilicata nella costituzione della nuova Fondazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ente del terzo settore, costituita per rafforzare il legame della banca con le comunità dei territori in cui opera.

La Fondazione opererà in autonomia, anche attraverso strumenti di raccolta come il 5x1000, e sarà focalizzata su iniziative in ambiti chiave quali inclusione sociale, solidarietà, formazione, promozione della salute e valorizzazione del patrimonio culturale.

Con la sua nuova Fondazione, la BpPB, in linea con quanto fatto da altre banche virtuose, si pone come obiettivo quello di dare un contributo ancora più tangibile allo sviluppo sociale e culturale della comunità, in qualità di punto di riferimento per il territorio e realtà impegnata in un percorso di innovazione responsabile e crescita condivisa.

BonelliErede ha prestato assistenza legale alla BpPB in tutte le fasi di studio e costituzione della Fondazione con un team multidisciplinare composto dal partner Giuseppe Rumi, fondatore del dipartimento di regolamentazione bancaria e assicurativa, coadiuvato dal senior associate Nicolò Rinaldo per gli aspetti regolamentari, e dal partner Matteo Erede insieme all’associate Giovanni Maria Fumarola per gli aspetti corporate e di mercato finanziario (considerata la quotazione delle azioni BpPB su un mercato multilaterale di negoziazione).