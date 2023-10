BonelliErede con Magnetar Capital nel rifinanziamento del debito del Gruppo ZOOM Torino

Gianpaolo Ciervo, Giovanni Battaglia, Mario Donadio e Alberto Vadalà









BonelliErede ha assistito Magnetar Capital nel rifinanziamento del debito della propria controllata Zoom Immersive Experience S.p.A., proprietaria e gestore del Bioparco ZOOM Torino (primo bioparco in Italia per affluenza e tra le prime realtà turistico-educative nel Nord Italia) attraverso un finanziamento da 15 milioni di euro erogato da Intesa Sanpaolo. L’operazione finanziaria contribuirà a rafforzare la posizione di ZOOM nel mercato italiano e la sua capacità di proseguire nella creazione di alcune delle migliori best practice nel settore delle strutture zoologiche. In particolare, il rifinanziamento contribuirà ad arricchire l’offerta di ZOOM attraverso ulteriori ampliamenti, la creazione di nuovi habitat e il potenziamento del palinsesto stagionale di eventi.



BonelliErede ha agito con un team composto dal partner Gianpaolo Ciervo e dal managing associate Giovanni Battaglia, coadiuvati dall’associate Francesco De Filippi.



Lo studio Leading Law Notai e Avvocati, con il partner Mario Donadio, ha assistito il Gruppo ZOOM Torino.



Il Notaio Alberto Vadalà, partner di Leading Law Notai e Avvocati, ha stipulato gli atti relativi al finanziamento e alle relative garanzie.