BonelliErede nell’OPA di Mediaset su ProSiebenSat. Legance e PedersoliGattai nel relativo finanziamento

Matteo Erede, Luigi Chiarella

MFE – MediaForEurope, holding del gruppo Mediaset, ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto (OPA) sulla totalità delle azioni di ProSiebenSat, media company tedesca di cui MFE detiene già il 29,99%.

BonelliErede, con un team composto da Matteo Erede, Luigi Chiarella e Giovanni Fumarola, ha prestato assistenza a MFE in tutte le fasi dell’offerta per i profili di diritto societario e di mercato finanziario, anche coordinando i team dei consulenti legali esteri coinvolti, ossia Hengeler Mueller per i profili di diritto tedesco, Nauta Dutilh per quelli di diritto olandese e Perez Llorca per quelli di diritto spagnolo.

Nel contesto dell’offerta, il cui corrispettivo sarà pagato per circa il 78% in denaro mentre il restante 22% mediante scambio di azioni MFE di classe A di nuova emissione, è prevista la messa a disposizione, da parte di un pool di banche finanziatrici guidato da UniCredit e composto da Intesa Sanpaolo, Mediobanca, BPER Banca, Banco BPM, BNP Paribas, Banca Nazionale del Lavoro, CaixaBank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, di un finanziamento bancario da destinarsi in parte a finanziare una quota del corrispettivo dell’offerta.

Per quanto concerne il finanziamento dell’OPA, MFE è stata assistita da Legance, con un team coordinato dal partner Tommaso Bernasconi, e composto dalla senior counsel Beatrice Zilio e dall’associate Mattia Longo, e, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, dal counsel Riccardo Petrelli.

Quanto invece ai profili di diritto olandese e tedesco relativi al finanziamento, anche per questi MFE è stata assistita rispettivamente dagli studi NautaDutilh e HengelerMueller.

Il pool di banche finanziatrici è stato assistito da PedersoliGattai, con un team composto dai partner Carlo Montagna, Lorenzo Vernetti e Gian Luca Coggiola e dall’associate Matteo Zoccolan. I profili fiscali del finanziamento sono invece stati curati dal partner Cristiano Garbarini e dalla counsel Valentina Buzzi. Quanto invece ai profili di diritto olandese e tedesco, il pool di banche finanziatrici è stato assistito rispettivamente dagli studi Loyens e Gleiss Lut