BonelliErede rafforza la practice di diritto amministrativo con tre Of Counsel

Biagio Giliberti, Francesco Marone, Alessandro Rosi

BonelliErede amplia il team di diritto amministrativo con l’arrivo di Biagio Giliberti e Francesco Marone. Entrambi si uniscono alla law firm nel ruolo di Of Counsel, rispettivamente nelle sedi di Roma e di Milano di BonelliErede.

Biagio Giliberti, professore ordinario di diritto amministrativo, ha negli anni maturato sensibile esperienza in materia di contratti pubblici, concessioni, infrastrutture ed energia.

Francesco Marone, professore ordinario di diritto costituzionale, è soprattutto concentrato, oltre che sulle questioni di diritto costituzionale, sul diritto urbanistico ed ambientale, le partnership pubblico-private, la contrattualistica pubblica.

Con i nuovi innesti e il nuovo ruolo di Of Counsel di Alessandro Rosi, sale a oltre 20 il numero di componenti della practice di diritto amministrativo di BonelliErede, guidata dal socio Luca Perfetti.

“Siamo felici di annunciare l’arrivo di Biagio e Francesco”, hanno commentato Eliana Catalano e Massimiliano Danusso, rispettivamente Managing Partner e Presidente di BonelliErede. “Puntiamo a rafforzare la leadership della nostra practice di diritto amministrativo, un unicum nel settore per l’unione tra la specializzazione professionale e l’acume accademico di una boutique e l’organizzazione e la multidisciplinarietà di BonelliErede, in linea con il percorso di crescita, anche per linee interne, che guida l’evoluzione del dipartimento”.