Bonus edilizi e controlli antifrode: la revoca è legittima in assenza dei requisiti sostanziali

LA QUESTIONE

È impugnabile, dinanzi al giudice tributario, il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate annulla le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura Superbonus ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020, trattandosi di revoca di agevolazione ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. h), D.Lgs. 546/1992. La mancata validità del titolo edilizio (SCIA) e l’assenza dell’asseverazione sismica costituiscono motivi legittimi di annullamento dell’agevolazione

Profili di rischio frode e poteri di controllo sul Superbonus

La vicenda si inserisce nel quadro delle misure antifrode predisposte per contrastare abusi e irregolarità nelle detrazioni per bonus edilizi. In particolare, l’art. 122-bis del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), introdotto con la legge di Bilancio 2022, attribuisce all’Agenzia delle Entrate un potere di controllo preventivo sulle comunicazioni con cui i contribuenti optano per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione. Entro cinque giorni dall’invio di tali comunicazioni...