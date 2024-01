BSVA Studio Legale Associato investe nel penale con l’ingresso dell’Avv. Piero Magri

Piero Magri

BSVA Studio Legale Associato comunica l’ingresso dell’Avv. Piero Magri quale nuovo Partner del dipartimento di Diritto Penale dello studio.

Piero Magri è avvocato dal 1994 ed ha lavorato prima per 10 anni presso una boutique di diritto penale (lo studio Gulotta Varischi Pino), poi ha fondato il suo studio professionale e, successivamente, per 10 anni è stato socio nello studio RP Legal & Tax, per approdare infine come partner in BSVA da gennaio 2024. Piero Magri ha una consolidata esperienza nell’assistenza giudiziale in tutti gli ambiti dei c.d. White collar Crime per clienti nazionali ed internazionali. Ha lavorato nel processo del crack Parmalat, in numerosi processi per reati tributari per società multinazionali come la frode carosello di Carrefour e in diversi processi per corruzione assistendo società farmaceutiche o medici, Enti pubblici o società private. Assiste aziende nei processi 231 e nella attività di compliance per la redazione di Modelli Organizzativi o in ODV, di cui svolge l’attività di Presidente da molti anni per primarie società italiane e multinazionali come Alstom Ferroviaria, Ge Grid, Ge steam Power, Live Nation e Axians. È specializzato inoltre in processi per infortuni sul lavoro e ambientali per i quali assiste PMI in tutto il territorio nazionale. E’ presidente dell’Osservatorio dei Penalisti degli studi Multipractice, di cui è stato cofondatore nel 2020. Fa parte di Camera Penale e dell’Anticorruption Commitee di IBA ed è socio di AODV e di AIAS. Laureato presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi sul riciclaggio del denaro nel diritto penale statunitense, ha svolto un periodo di ricerca presso la Law school di Harvard, collaborando inoltre per 10 anni con la cattedra del prof. Marinucci. Rankato da Chambers & Partners e dalle principali directories italiane tra i migliori penalisti in Italia, è da anni relatore in convegni ed eventi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, anticorruzione e 231 ed è autore di numerose pubblicazioni, tra cui una monografia come autore in tema di reati contro il patrimonio e due come curatore in tema di anticorruzione e reati della crisi di impresa.

BSVA Studio Legale Associato negli anni già aveva sviluppato una practice di penale con gli avvocati Rita Pironti e Consuelo Muraro attive in molti contenziosi di rilievo. Grazie all’ingresso dell’Avv. Piero Magri, BSVA rafforza e completa l’area di diritto penale dello studio a cui si aggiungerà anche l’associate Alice Lambicchi. Il Dipartimento penale si occuperà anche di compliance 231 insieme al Partner Luca Franceschet della sede di Varese.

Piero Magri, Partner di BSVA, dichiara – “Ho scelto di fare il Penalista ancora in uno studio Multipractice perché credo fermamente nel progetto dei Dipartimenti penali in questa tipologia di studi. Questa associazione professionale ha la mia visione strategica della professione basata sulla qualità e l’eccellenza e sul rapporto personale con il cliente ed è costituita da un insieme di professionisti ritenuti indispensabili, in un contesto che consentirà una positiva contaminazione reciproca tra practice diverse creando così valore anche per il cliente”.

Su BSVA Studio Legale Associato: BSVA offre un servizio completo di consulenza legale nei settori del diritto civile, commerciale, societario, bancario, assicurativo, real estate, tributario, del diritto del lavoro, diritto dello sport, del diritto della concorrenza, diritto penale, diritto amministrativo, IP & IT, contenzioso, compliance aziendale, recupero crediti, arbitrati e ADR. Inoltre, BSVA opera nel settore della consulenza tributaria, societaria, aziendale e contabile, fornendo servizi professionali altamente qualificati a persone fisiche, PMI e grandi gruppi di società.