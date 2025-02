LA NUOVA TUN NAZIONALE - Calcolo delle liquidazioni più facile con il vademecum degli allegati

Il provvedimento, in conformità ai principi di legge, adotta il sistema del "punto variabile", secondo il quale il valore economico del punto deve: decrescere con l'aumento dell'età del soggetto; cresce con l'aumentare della percentuale di invalidità; cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi

Il Dpr n. 12 del 2025 prevede una Tabella unica nazionale per la liquidazione della componente biologica e tre distinte tabelle per quella morale (per i valori minimi, medi e massimi, per ciascun punto e ciascuna classe di età).

Il sistema del "punto variabile" a cardine del sistema

- decrescere con l'aumento dell'età del soggetto, in base alle tavole di mortalità elaborate da Istat, al tasso di rivalutazione...