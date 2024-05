Cambio sesso, tutele dell’unione civile estese fino al nuovo matrimonio

In tema di lavoro si può avere nello stesso verbale il fallimento della conciliazione e licenziamento se non è aggravato l’omicidio stradale il giudice può scegliere la sospensione della patente; niente risarcimento per ritardi nella pubblica amministrazione se il danneggiato non dimostra “cooperazione”; la revoca del permesso di soggiorno per informazioni classificate deve poter essere oggetto di un ricorso effettivo: sono queste le altre questioni oggetto di attenzione delle Corti.