Cancellazione della società dal Registro delle imprese

la QUESTIONE L’iscrizione della cancellazione dal Registro delle imprese costituisce un elemento idoneo e sufficiente a determinare l’estinzione della società?

La cancellazione dal Registro delle imprese

La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese da parte del suo liquidatore, quale atto finale del procedimento di liquidazione, è volta a segnalare ai terzi la cessazione della sua esistenza.

Il compimento di tale attività ha da sempre posto innanzi al fondamentale quesito di che cosa accade nel caso in cui emergano, successivamente alla cancellazione, attività o passività non liquidate dai liquidatori e quale risposta possa fornire il diritto societario in tale eventualità.

