Cappelli RCCD e Clifford Chance nell’emissione di Banco BPM di uno strumento Additional Tier 1 da 300 milioni in forma dematerializzata e nel contestuale liability management

Federico Morelli, Gioacchino Foti









Lo Studio Legale Cappelli RCCD, con un team guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli (in foto) e composto dalla counsel Fiona Chung e dalla trainee solicitor Bianca Casini e, per gli aspetti fiscali, dal partner Paolo Serva e dal senior associate Edoardo Diotallevi, ha assistito Banco BPM nell’emissione di uno strumento di capitale c.d. Additional Tier 1 per un valore nominale di 300 milioni di Euro, destinato ad essere ammesso alle negoziazioni su Euro MTF gestito dal Luxembourg Stock Exchange. Contestualmente Banco BPM ha lanciato un’operazione di liability management che prevede il riacquisto per cassa di un altro strumento Additional Tier 1.



Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di Sole Global Coordinator e Structuring Adviser – Morgan Stanley – e Joint Bookrunners e Dealer Managers – Banca Akros, Barclays, Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs e Morgan Stanley – con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (in foto) e Filippo Emanuele, con i senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e l’associate Nicole Paccara. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli e la trainee lawyer Greta Gavazzoni.



Si tratta della prima emissione internazionale di strumenti di capitale regolamentare in forma dematerializzata su Monte Titoli.



Gli strumenti emessi sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria di Banco BPM che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente, e riconoscono una cedola annua fissa pari al 9,50% per i primi 5 anni, pagata su base semestrale. In caso di mancato esercizio della call, la cedola verrà ridefinita. In linea con i requisiti regolamentari, il pagamento delle cedole è discrezionale e lo strumento prevede il meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%. I titoli riacquistati sono anch’essi perpetui e erano stati emessi in data 18 aprile 2019 e negoziati anch’essi su Euro MTF. La prima data utile per esercitare la call sarà il 18 giugno 2024.