Giornata del Difensore d’Ufficio: celebrazioni nel segno della memoria

Il prossimo 28 aprile al via le celebrazioni per la Giornata del Difensore d’Ufficio in tutta Italia. Istituita dall’ADU (Associazione Italiana Difensori d’Ufficio) nel 2022, la ricorrenza viene celebrata il 28 aprile di ogni anno per commemorare il sacrificio dell’avvocato Fulvio Croce, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino, assassinato il 28 aprile 1977 dalle Brigate Rosse.

La commemorazione

Una scelta che intende rendere onore al Croce, ucciso per aver assunto, proprio quale avvocato...