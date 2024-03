Cappelli RCCD, Grimaldi e Carnelutti nell’acquisizione della maggioranza di Pasta Berruto da parte di Fondo Italiano d’Investimento SGR

Nicola Caielli, Ruggero Rubino

Lo studio legale Cappelli RCCD, con i partner Guido Masini e Nicola Caielli, i senior associate Alberto Elmi e Giuseppe Cuminetti, le associate Alberta Berruti e Livia Zaccheo e il junior associate Luca Valente, ha assistito Fondo Italiano d’Investimento SGR (per conto del Fondo Italiano Agri & Food – FIAF, dedicato alla filiera agroalimentare italiana) nella negoziazione e sottoscrizione degli accordi per l’acquisizione della maggioranza del capitale di Pasta Berruto S.p.A., storico pastificio piemontese con sede in Carmagnola attivo principalmente nella produzione di pasta secca di semola di grano duro, nonché di altri prodotti affini. Fondo Italiano d’Investimento è stato altresì assistito da Bernoni Grant Thornton per le attività di financial due diligence e tax due diligence, da Tauw Italia per l’attività di due diligence EHS ed ESG, da Marsh per l’attività di insurance due diligence e da LIVA per la stipula della polizza W&I.

Il FIAF acquisirà la partecipazione maggioritaria da Webcor Investments Limited, che con l’operazione completerà l’exit da Pasta Berruto dopo averne rilevato la quota maggioritaria nel 2007. Webcor Investments Limited è stata assistita da Carnelutti Law Firm, con un team guidato dal partner Ruggero Rubino Sammartano, per i profili legali, e da Pirola Corporate Finance in qualità di advisor finanziario.

La famiglia Berruto, che rimarrà nel capitale sociale con una partecipazione di minoranza significativa e superiore a quella precedentemente detenuta, e la società Pasta Berruto S.p.A., sono state assistite da Grimaldi Alliance, con un team composto dal partner Fabio Alberto Regoli, coadiuvato dall’associate Isabelle Roccazzella.

Gli aspetti fiscali e tributari dell’operazione sono stati seguiti dallo studio SCBS di Torino. Meti Corporate Finance ha assistito Pasta Berruto per i profili di natura finanziaria.

Il closing dell’operazione è previsto per il mese di aprile 2024.