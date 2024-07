Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) con TORRE SGR nella dismissione di un complesso immobiliare a Bologna.

Alessandro Vespa, Isabella Fascì

Torre SGR S.p.A. nell’interesse del fondo “Opportunità Italia” quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana, in data 10 luglio ha stipulato con Innovative Solutions S.r.l. quale parte utilizzatrice e Unicredit Leasing S.p.A., quale parte acquirente / concedente, il contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto la vendita del noto “quadrilatero della moda” sito in Bologna, Toschi-Musei-Marchesena-Clavature di proprietà del Fondo, per un valore di 30 milioni di Euro.

Lo Studio Legale Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) ha assistito Torre SGR nella strutturazione dell’operazione, nell’attività di due diligence legale e nella negoziazione degli accordi contrattuali con un team guidato dal partner Alessandro Vespa (in foto), coadiuvato dalla Senior Associate Isabella Fascì (in foto) e dall’associate Luigi Insabato.

Studio Lenzi & Associati ha assistito Torre SGR per i profili urbanistici ed edilizi con un team composto dal name partner Ing. Guido Lenzi e dall’Ing. Paola Buriani, guidati dal Responsabile Asset di Torre SGR, Ing. Lorenzo Coletta con il supporto dell’Ing. Federico Tonucci.

Innovative Solutions è stata assistita per i profili legali dall’Avv. Giuseppe Ferrari Amorotti.

In Torre SGR l’intero processo è stato guidato dall’amministratore delegato Diego Freddi, mentre l’operazione è stata seguita dalla Fund Manager Marianna Caserta - con il supporto della collega Arch. Laura Sansosti - e dalla Responsabile Legale della Società Gloria Ceccarelli.

Per la predisposizione dell’atto notarile le parti sono state assistite dal Notaio Antonio Nicolini.