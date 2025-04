Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners rafforza la practice di Restructuring & Insolvency con l’ingresso di Nino Lombardo

Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) annuncia l’ingresso di Nino Lombardo.

Con una consolidata esperienza in ambito bancario e finanziario e con particolare attenzione al restructuring, nel cui ambito ha ricevuto diversi premi, Nino Lombardo, riconosciuto come top lawyer da Chambers e Legal500, si unirà agli altri cinque soci senior di CRCCD, in qualità di socio senior, contribuendo al rafforzamento e alla crescita strategica dello Studio in tali ambiti in Italia e a livello internazionale.

Nino Lombardo vanta una lunga carriera nella consulenza a primarie banche, istituzioni finanziarie e fondi di investimento, che assiste regolarmente in operazioni di banking, corporate lending, ristrutturazione del debito e distressed M&A.

Dal 2010 in DLA Piper, dove ricopriva il ruolo di Senior Partner, Nino Lombardo ha contribuito allo sviluppo della practice di restructuring, che resta una delle più attive e strutturate sul mercato italiano e internazionale.

Silvio Riolo, Managing Partner di CRCCD, ha commentato: “L’ingresso di Nino, di cui siamo molto felici, segna una ulteriore tappa nel percorso di crescita del nostro Studio ed è coerente con la strategia volta a consolidare il nostro posizionamento mediante l’aggregazione dei migliori talenti.”

Nino Lombardo ha dichiarato: “Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo professionale e di entrare a far parte di uno studio di altissimo standing con una visione ambiziosa e condivisa. Lascio gli amici di DLA Piper, una realtà di eccellenza con cui ho vissuto anni intensi e ricchi di soddisfazioni, e di cui sono orgoglioso per i risultati raggiunti insieme”.

Con questo ingresso, CRCCD conferma la propria posizione di Studio di riferimento nel Banking e nel Corporate M&A, rafforzando la propria capacità di assistenza nell’ambito distressed e nelle operazioni di ristrutturazione del debito, grazie a un team multidisciplinare in grado di affrontare le sfide più complesse del contesto economico attuale.

Con Nino Lombardo entrano in CRCCD le Counsel Marcella Rendo e Claudia Scialdone e la senior associate Giulia Gigante.