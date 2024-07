Carcere, rischi ingolfamento sulla liberazione anticipata

Già non particolarmente incisive nell’affrontare l’emergenza carcere le misure del decreto legge appena approvato dal Consiglio dei ministri e in questi giorni in discussione al Senato rischiano di essere del tutto inefficaci in assenza di un’articolata fase transitoria. Lo sottolinea il parere del Csm approvato dall’ultimo plenum prima della pausa estiva.

Il testo precisa che, se sono condivisibili gli obiettivi del decreto (semplificazione delle procedure di esecuzione penale e conseguente alleggerimento...