Carmelo Bifano al talk sulle politiche attive del lavoro









L’avvocato Carmelo Bifano, presidente nazionale dell’Ente Bilaterale Ebilp, ha partecipato quale esperto del mercato del lavoro al Talk sulla tematica “Politiche attive del lavoro e scenari futuri: quali opportunità”, nell’ambito dell’edizione 2023 della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro. Tra gli altri intervenuti, l’on. Piero De Luca, Antonio Ferraioli presidente di Confindustria Salerno e il prof. Sergio Beraldo ordinario di economia politica alla Federico II.



L’avvocato Bifano ha avuto modo di esprimere il suo punto di vista in merito alle problematiche legate al mondo del lavoro e ai nuovi strumenti disponibili per la crescita del paese in ambito di occupazione e competenze “L’Ente Bilaterale Ebilp ha promosso fin dalla sua prima edizione la Borsa Mediterranea Formazione e del Lavoro, ritendendolo un evento importante e qualificante sui temi del mercato del lavoro, per il coinvolgimento di tutti gli attori e gli operatori del settore”.



Inoltre, aggiunge Bifano “L’Italia è il paese Europeo che ha l’opportunità di gestire il maggiore stanziamento di Fondi PNNR in ambito di politiche attive per il lavoro. In attuazione della Missione 5 del PNNR, il Programma Gol, che entro il 2025 coinvolgerà 3 milioni di beneficiari, di cui 800.000 in attività formative, 300.000 delle quali relative alle competenze digitali, è uno strumento di grandissimo valore sia per il rafforzamento delle competenze che per l’incremento dell’occupabilità”.



L’avvocato Bifano ha poi posto l’attenzione sul ruolo di grande rilevanza che gli Enti Bilaterali, definizione e funzioni previste dal decreto attuativo della legge Biagi, 276/2003, ricoprono nel dare attuazione al Programma Gol e in particolar modo al rafforzamento del sistema duale“Il nostro Ente Bilaterale Ebilp, in qualità di soggetto accreditato all’Albo Informatico dell’Anpal per l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, svolge da anni attività in ambito di supporto alla ricollocazione di soggetti che hanno perso lavoro o indennità sostitutive. Gli Enti Bilaterali, definiti anche dal legislatore come la ‘sede privilegiata per la regolazione del mercato del lavoro’, sono, a mio avviso, da considerare quali organismi di grande rilevanza per la realizzazione del programma Gol, soprattutto attraverso l’azione di rafforzamento del sistema duale, una modalità di apprendimento basata sull’alternarsi di momenti formativi in aula e momenti di formazione pratica in contesti lavorativi”.

Infine, Bifano si è rivolto ai tanti studenti presenti, esortandoli ad approfondire e rafforzare continuamente le proprie competenze “nella vita, solo attraverso la conoscenza, si possono raggiungere gli obiettivi prefissati e realizzare i propri sogni”.

Di Angelo Ruggiero