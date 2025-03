"Caso Davigo", annullata la condanna per rivelazione a terzi di segreto d'ufficio

La sentenza n. 3755 del 2025 non si discosta dall'alveo di un plesso di principi che assegna alla fattispecie concorsuale ex art. 110 Cp la funzione - in ossequio a risalente e autorevole dottrina - di operare da moltiplicatore delle fattispecie monosoggettive che devono essere declinate a secondo del contributo morale o materiale che il concorrente (qualificato o meno) reca alla commissione del reato.