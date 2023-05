Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana di Federico Ciaccafava

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra l'8 e il 12 maggio 2023

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) prova documentale e disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale; (ii) rimessione in termini e presupposti di operatività; (iii) esecuzione obblighi di fare e non fare, recupero delle spese, questioni deducibili e rimedi...