L’agente è titolare di un vero e proprio diritto all’accesso ai documenti contabili della preponente

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’annosa questione relativa ai presupposti per l’emissione dell’ordine di esibizione delle scritture contabili della preponente e per la concessione di una consulenza tecnica, precisando come l’agente sia titolare di un vero e proprio diritto all’accesso ai documenti contabili della preponente che siano necessari per la liquidazione delle provvigioni

I fatti di causa

La controversia trae inizialmente origine da un giudizio incardinato dinanzi al Tribunale...