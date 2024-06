Castaldipartners cresce nel Commercial & Transactions

Dominique Colella

CastaldiPartners annuncia l’ingresso nel suo team M&A e Corporate di Dominique Colella come senior manager.

Avvocato francese specializzato in diritto societario e fusioni e acquisizioni, lavora per Gruppi societari e fondi di investimento, spesso per crescite esterne, investimenti azionari e riorganizzazioni di gruppi, domestici ed internazionali.

Dopo aver conseguito una doppia laurea in diritto francese e italiano presso l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne e l’Università degli Studi di Firenze, ha lavorato in Francia nei team Corporate e M&A degli studi legali Ernst&Young e Fidal.

Con il suo ingresso, CastaldiPartners rafforza ulteriormente il proprio team Corporate M&A, in particolare per le transazioni francoitaliane.