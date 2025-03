Castaldipartners introduce il ruolo di cousel

Ivan Callari, Sébastien Sehili-Franceschini, Federico Ubertis

L’Assemblea dei soci di CastaldiPartners ha deciso di inserire nel suo modello organizzativo il ruolo di counsel : “un avvocato o avvocata con un’importante anzianità professionale, anche non necessariamente interna a CastaldiPartners, con spiccate capacità lavorative e di gestione, spirito di iniziativa e visibilità, tutti elementi che motivano l’inizio di un percorso di integrazione nella partnership di CastaldiPartners”. Ivan Callari, Sébastien Sehili-Franceschini, Federico Ubertis sono i primi counsel di CastaldiPartners.

Avocat au barreau di Grenoble, specializzato nel contenzioso del lavoro e della previdenza sociale, Ivan Callari ha maturato una esperienza professionale anche nella gestione strategica delle risorse umane, anche grazie ad una esperienza lavorativa nelle confederazioni francesi dei datori di lavoro. Ivan, che lavora in stretto contatto con gli altri avvocati di Parigi e Milano del team Labour di CastaldiPartners, è molto attivo nello sviluppo della sede di Lione.

Sébastien Sehili-Franceschini, avocat au barreau de Paris, è specializzato in diritto pubblico, immobiliare e ambientale con una particolare competenza nella gestione tra privato e pubblico, specialmente in occasione di operazioni di real estate ed infrastrutture anche per gli aspetti legati alla normativa legislazione ambientale. Sébastien è particolarmente attivo nello sviluppo delle relazioni economiche tra Piemonte e Rhone Alpes.

Federico Ubertis, avvocato in Milano ed iscritto all’Albo dei Cassazionisti, da oltre dieci anni si occupa in ambito consulenziale e giudiziale, di diritto del lavoro, relazioni industriali e sindacali, assistenza nei rapporti di lavoro dirigenziale, contratti di collaborazione e agenzia. Federico è particolarmente attivo, in collaborazione con la partner Sarah Barutti, per lo sviluppo di nuove collaborazioni con aziende industriali, anche per quel che riguarda gli aspetti internazionali del labour.

Per Enrico Castaldi, presidente di CastaldiPartners: “l’inserimento del ruolo del Counsel nel nostro modello organizzativo costituisce un ulteriore passo verso una struttura composta da un mix di avvocati esperti e di giovani talenti da valorizzare con un rapporto numerico che raffigura più agili strutture orizzontali che affollate compagini verticali. Ivan, Sébastien e Federico, che hanno dimostrato una solida competenza nei rispettivi settori di attività, unita a capacità di relazione ed innovazione, sono i primi nostri tre Counsel e saranno a breve seguiti da altri due nostri avvocati”.