Axel Johnson International nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Airsoft S.r.l.: gli studi

Gianvittorio Giroletti Angeli, Michele Delfini, Tommaso Vio

Axel Johnson International, multinazionale svedese a capitale familiare operante a livello globale focalizzata su acquisizioni e sviluppo di aziende specializzate in componenti tecnici e soluzioni industriali, ha acquisito - tramite la propria business unit “industrial automation” - una partecipazione di maggioranza in Airsoft S.r.l., un’azienda veneta specializzata in soluzioni di automazione e movimentazione ergonomica fondata e guidata dai due imprenditori Stefano Coledan e Gianluca Schiavolin.

Con questa acquisizione, Axel Johnson International rafforza la propria posizione nel mercato dell’automazione.

Giovannelli e Associati ha assistito Axel Johnson International con un team coordinato dai partner Gianvittorio Giroletti Angeli e Michele Delfini e composto dagli associates Francesca di Lorenzo, Filippo Camerada, Camilla Lanzafame e Giorgia Palmas per gli aspetti M&A, dal partner Eugenio Romita e dall’associate Gianluca Sica per gli aspetti tax, dall’associate Santi Marco Calabrò per gli aspetti giuslavoristici, nonché dal partner Riccardo Pontremoli per gli aspetti legati alla normativa golden power.

Airsoft S.r.l. e i suoi azionisti sono stati supportati da Adacta Tax & Legal con un team composto dai partner Tommaso Vio, Riccardo Carraro e Barbara Calligaris e composto dagli associates Giuseppe Valerio, Nicola Sella e Fabio Andrea Ferrari.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Federico Mottola Lucano.