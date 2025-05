CastalDipartners con Provost per l’acquisizione della società svizzera Mega Stahl

Gaspare Dori, Irene Malusà e Dominique Colella

Il Gruppo Provost, leader francese nella pianificazione degli spazi professionali e nelle soluzioni di stoccaggio, ha concluso la sua seconda operazione straordinaria in Svizzera acquisendo una partecipazione di maggioranza in Mega Stahl AG.

Mega Stahl AG è specializzata nelle attrezzature di stoccaggio per guardaroba, nelle scaffalature industriali e nei sistemi di archiviazione. Il Gruppo Provost ha così rafforzato la sua rete in Svizzera e in Europa acquisendo un’azienda esperta nel suo settore e altamente riconosciuta nella Svizzera tedesca.

L’acquisizione di Mega Stahl da parte del Gruppo Provost rappresenta un passo decisivo per rafforzare la presenza geografica del Gruppo in Svizzera e in Europa. Le sinergie geografiche e di prodotto con la controllata del Gruppo, con sede a Ginevra, Mino & Lorenzini, dovrebbero permettere di creare un leader nazionale capace di coprire l’intera Svizzera nel breve e medio termine, offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi a una clientela diversificata.

Dopo aver stabilito una presenza diretta in Svizzera nel 2024 attraverso l’acquisizione di Mino & Lorenzini, il Gruppo Provost sta consolidando le sue radici locali e affermando la sua posizione come punto di riferimento nel settore. Per Mega Stahl e i suoi azionisti, che continueranno a guidare lo sviluppo al fianco del Gruppo, questa operazione apre prospettive per una crescita commerciale più solida, avvalendosi dell’esperienza tecnica e industriale di Provost.

CastaldiPartners ha assistito Provost su tutti gli aspetti legali dell’acquisizione. La squadra di CastaldiPartners era composta da Gaspare Dori, Dominique Colella, Irene Malusà e Margherita Luppi, con il supporto dei colleghi svizzeri di Bär & Karrer (Andrea Ziswiler e Rocco Rigozzi). Altios International (Alexandre Kaplan e Alistair Le Gras) ha assistito Provost nella sua strategia di crescita esterna in Svizzera.

I venditori sono stati assistiti da Fischer Ramp Buchmann (Marc Buchmann e Gilles Haudenschild).