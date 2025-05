A&O Shearman annuncia la nomina di tre counsel in Italia

Sarah Capella, Francesca Croci e Chiara De Luca

Prosegue la crescita di A&O Shearman in Italia con la promozione a counsel di Sarah Capella, Francesca Croci e Chiara De Luca, con effetto dal 1° maggio 2025.

Stefano Sennhauser, attuale managing partner in Italia, ha commentato: “Il nostro team è la nostra risorsa più preziosa e il motore della nostra crescita. Puntare sullo sviluppo delle persone e sul loro percorso professionale ci consente di formare professionisti che incarnano pienamente i valori e l’etica del nostro Studio, assicurando un livello di servizio costantemente coerente e di alta qualità”.

Paolo Nastasi, nuovo managing partner in Italia dal 1° maggio, ha evidenziato: “Siamo estremamente orgogliosi della promozione di Sarah, Francesca e Chiara. Negli ultimi anni il nostro è stato un percorso di crescita ininterrotta, frutto di una visione nella partnership condivisa e sostenibile. Una visione che, tra le altre, ha prodotto e produce le risorse per investire, sia internamente sia esternamente, nelle aree strategiche dove il nostro Studio vuole eccellere sempre di più.”

Sarah Capella è nel dipartimento Global Financial Markets dal 2010 e lavora principalmente presso la sede di Roma. Sarah è abilitata all’esercizio della professione nel Regno Unito ed è avvocato stabilito in Italia dal 2015. Presta assistenza in una vasta gamma di operazioni nell’ambito finance, incluse la costituzione e manutenzione di piattaforme di finanziamento, operazioni di infrastructure e acquisition finance, nonché esercizi di liability management.

Francesca Croci è entrata a far parte del dipartimento Corporate dello Studio nel 2012 e lavora presso la sede di Milano. Francesca presta assistenza a clienti italiani e internazionali su operazioni di M&A domestiche e cross-border in una vasta gamma di settori, tra cui industriale, healthcare, food e people business, con un focus specifico sulle operazioni che coinvolgono fondi di private equity.

Chiara De Luca è nel dipartimento Corporate dello Studio dal 2015 e lavora presso le sedi di Milano e Roma. Chiara svolge la sua attività in ambito M&A, prestando assistenza a clienti italiani e internazionali in operazioni - domestiche e cross-border – di acquisizione, vendita, joint venture e riorganizzazioni di società nazionali ed internazionali. La sua attività comprende una vasta gamma di settori industriali, tra cui il food, life science, energy-infrastructure, ma anche settori regolamentati, assistenza in operazioni di public M&A e a fondi di private equity.

La promozione di Sarah, Francesca e Chiara segue la recente nomina di Alessandra Pala a partner del dipartimento di Global Financial Markets.