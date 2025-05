Spectrum Medical Group Ltd completa l’acquisto del Gruppo BBG: gli Advisor coinvolti.

Nicola Catenacci, Laura Cavazzuti, Riccardo Bonzi

Spectrum Medical Group Ltd., società inglese leader mondiale nel settore dei dispositivi biomedicali per la circolazione extracorporea, ha completato l’acquisizione del Gruppo B.B.G., con particolare riferimento alla società operativa RB s.r.l. (Mold&Mold), storica azienda del settore biomedicale di Mirandola, specializzata nella costruzione di stampi ad iniezione e nello stampaggio di componenti plastici.

Dopo aver acquisito la maggioranza delle quote nel settembre del 2024, Spectrum Medical Group Ltd. ha concluso con successo il secondo e definitivo step, acquisendo la residua partecipazione di minoranza di proprietà del fondatore Ivo Busoli.

Questo investimento consolida ulteriormente la presenza del Gruppo Spectrum, già ben radicato nel distretto biomedicale modenese attraverso la controllata Spectrum Medical s.r.l., rafforzando la sua posizione in Italia. L’acquisizione rappresenta una mossa strategica per il controllo e lo sviluppo della produzione della componentistica dei propri dispositivi, nonché per l’integrazione di risorse e tecnologie avanzate.

Spectrum Medical Group Ltd. è stata assistita in entrambe le fasi dell’acquisizione dallo Studio Catenacci & Associati, con un team guidato da Nicola Catenacci (a sinistra nella foto) per gli aspetti finanziari e fiscali, e dallo Studio Legale Prof. Avv. Gianluca Guerrieri, con un team guidato dal partner Riccardo Bonzi (a destra nella foto), per gli aspetti legali.

La famiglia Busoli è stata assistita per l’intera operazione dallo Studio Commercialisti Modena & Partners e per quanto riguarda gli aspetti legali della seconda fase di cessione della restante quota di minoranza, dallo studio LS Lexjus Sinacta, con la partner Avv. Laura Cavazzuti (al centro nella foto)