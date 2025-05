La Commissione Crisi d’Impresa dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, con il Patrocinio di Confindustria Ancona e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona, presenta il convegno dal titolo

“CRISI D’IMPRESA: ULTIME NOVITÀ SU COMPOSIZIONE NEGOZIATA E TRATTAMENTO DEI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI”.

Il convegno pone l’attenzione sulla crisi d’impresa, secondo l’orientamento delle ultime novità in materia e al trattamento dei debiti fiscali e previdenziali. Si discuterà delle modifiche che mirano a bilanciare gli interessi delle imprese in difficoltà e delle banche, garantendo un accesso più agevole alla composizione negoziata e chiarendo le regole per la gestione dei rapporti creditizi. Si farà quindi un focus sul trattamento del debito fiscale e contributivo, con particolare riferimento all’equilibrio tra interesse concorsuale e fiscale alla luce del correttivo-ter al Codice della Crisi

L’evento avrà luogo ad Ancona il 16 maggio dalle 14,30 alle 18,30 presso la Sala Convegni di Confindustria Ancona. in Via Ingegner Roberto Bianchi s.n.c. La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione compilando il FORM DI REGISTRAZIONE

Il convegno è stato accreditato per la formazione professionale continua da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Coniabili di Ancona e dell’Ordine degli Avvocati di Ancona con 4 c.f.p.

Per informazioni: info@ordineavvocati.ancona.it

Media Partner Il Sole 24 ORE.

