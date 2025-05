Nuovo giro di promozioni in Dentons: Franco Gialloreti diventa partner

Franco Gialloreti

Lo studio legale Dentons annuncia le promozioni in Italia e la nomina a partner dell’avvocato Franco Gialloreti.

Franco Gialloreti, entrato in Dentons nel 2016 in qualità di Senior Associate, fa parte del dipartimento di Banking and Finance.

L’avvocato Gialloreti ha maturato una significativa esperienza sia nel mercato italiano che in quello internazionale, fornendo assistenza a primari istituti di credito e finanziari, agenzie di export credit, fondi di private debt, fondi di private equity e società, in relazione a operazioni di finanziamento, riorganizzazione e rimodulazione dell’indebitamento finanziario, nonché di riassetto partecipativo. In particolare, assiste finanziatori o prenditori, a seconda del caso, nell’ambito di operazioni di acquisition e leveraged finance, corporate, trade e sustainable finance (ESG), nonché in operazioni di margin lending e di finanziamento a supporto di offerte pubbliche di acquisto di partecipazioni quotate in mercati regolamentati (OPA).

Si è focalizzato soprattutto su operazioni di leveraged buy-out con finanziamenti erogati sia da istituti di credito e finanziari, che da fondi di private debt, a supporto di acquisizioni di partecipazioni in target attive in diversi settori (in particolare, manifatturiero, IT e software, food and beverage), sia a livello italiano che cross-border, sviluppando negli ultimi anni un particolare focus sui mandati multi-giurisdizionali.

Con questa nuova nomina, Dentons in Italia arriva a contare 41 partner, per un totale di oltre 160 professionisti.

Tale promozione conferma l’impegno dello Studio nella valorizzazione delle proprie risorse: Dentons supporta i candidati alla partnership con un programma dedicato che mira, da un lato, a valutarne le capacità, e, dall’altro, a prepararli al ruolo.

In questo contesto, oltre al nuovo partner, Tommaso Zanirato, professionista del dipartimento di Banking and Finance, è stato promosso al ruolo di managing counsel.

Altre promozioni, questa volta al ruolo di senior counsel, riguardano Chiara Bocchi, del dipartimento di Intellectual Property, Data and Technology, Ferdinando Bonofiglio, del dipartimento di Corporate M&A, e Daniele Convertino, del dipartimento di Litigation and Dispute Resolution.

Infine, sono stati promossi al ruolo di counsel Ludovica Balbo di Vinadio e Francesco Crimi del dipartimento di Corporate M&A, Alberto Bandini e Luca De Rossi del dipartimento di Tax, Matteo Danieli del dipartimento di Litigation and Dispute Resolution, Rosalba Pizzicato del dipartimento di Banking and Finance, Francesca Servadei del dipartimento di Employment and Labor e Andrea Trabucco del dipartimento di Restructuring, Insolvency and Bankruptcy.

L’annuncio avviene nel contesto delle promozioni dello Studio, in Europa e Asia Centrale, per un totale di 13 nuovi partner, 3 senior counsel, 6 managing counsel e 46 counsel, in rappresentanza di 13 Paesi e 18 uffici.