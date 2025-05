CBA e WST Law & Tax Firm nel finanziamento di Banca d’Alba a Azienda Consortile Mercato Ortofrutticolo del Roero

Francesco Dialti, Valentina Bombino, Lucrezia Ghezzi, Barbara Orlando e Anna Caggiu

CBA Studio Legale e Tributario ha assistito Banca Di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa in relazione a un’operazione di finanziamento in favore dell’Azienda Consortile Mercato Ortofrutticolo del Roero, volta a finanziare gli stati avanzamento lavori in relazione al progetto di modernizzazione e ottimizzazione del Mercato Ortofrutticolo del Roero; tale progetto beneficia di un’agevolazione per un importo massimo complessivo pari a Euro 10.000.000,00 nell’ambito dei fondi disponibili all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

CBA Studio Legale e Tributario ha prestato la propria assistenza in favore della banca finanziatrice in relazione alle attività di redazione e negoziazione della documentazione finanziaria, con un team guidato dal partner Francesco Dialti e composto dalle associate Valentina Bombino e Lucrezia Ghezzi per i profili finance e, per i profili di diritto amministrativo, dalla senior associate Barbara Orlando e dall’associate Anna Caggiu.

Il Dipartimento di Regolatorio Bancario e Finanziario di WST Law & Tax Firm ha assistito SIT S.r.l. e la controllante Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. sia nell’attività di predisposizione e negoziazione con Banca d’Alba della documentazione finanziaria, sia nell’attività di predisposizione e negoziazione degli accordi di partnership tecnico-finanziaria con l’Azienda Consortile Mercato Ortofrutticolo del Roero per la realizzazione e gestione, fra l’altro, di impianti fotovoltaici.