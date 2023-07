CBA, Spada Partners, Fivelex e Giacompolli nell' investimento del Fondo di Private Equity Metrika in Agliati

Riccardo Papetti e Laura Cinquini di CBA e Cristiano Proserpio di Spada Partners









Il Private Equity Metrika, guidato dai partner Marco Giuseppini e Nicola Pietralunga, ha completato il suo settimo investimento acquisendo la maggioranza di Agliati, società leader nella progettazione e produzione di impianti dentali, componenti protesici e kit di strumentazione chirurgica conto terzi, tramite la costituzione di una Holding industriale. La famiglia Agliati parteciperà al capitale della Holding con una quota di minoranza, garantendo la continuità operativa e gestionale della società e supportando Metrika nella creazione del primo polo industriale nel settore dell'implantologia dentale e protesica conto terzi in Italia.



Con questa operazione di Metrika, grazie ad Agliati, prende vita un progetto industriale che mira a sviluppare una piattaforma leader a livello nazionale ed internazionale nella fornitura di impianti dentali e protesici, facendo leva sull'elevata frammentazione del mercato e sulle caratteristiche che da sempre definiscono il successo delle aziende familiari della tradizione industriale italiana, quali l'elevata qualità del prodotto e la capacità di garantire flessibilità, competenze e personalizzazione della produzione.



Metrika è stata assistita, per gli aspetti legali e contrattualistici, da CBA Studio Legale e Tributario con un team costituito dai partner Riccardo Papetti e Laura Cinquini, coadiuvati dall'avv. Alessandro Carbone.



Per conto di Metrika, Spada Partners ha curato la struttura dell'operazione, gli aspetti fiscali con un team formato dal partner Guido Sazbon, assistito da Paolo Cricchio e Camilla Branchi, e gli aspetti finanziari con un team guidato dal partner Cristiano Proserpio, coadiuvato da Roberto Stagnaro, Massimo Fagioli, e Maria Falcone.



Gli aspetti assicurativi sono stati curati da Guido Ruozi, Marco Radice Fossati, Marta Rossi e Mirella Livrieri di Willis Towers Watson, gli aspetti ambientali e ESG da Andrea Perna, Giovanni Aquaro e Anna Galbiati di ERM, per gli aspetti di structuring dell'operazione da Daniela Deghi di Electa e, da Roberto Rosso e Elisabetta Bauducco di Key-Stone per gli aspetti di business. Metrika è stata finanziata dai fondi di private debt Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV di Anthilia Capital Partners, con un team composto da Barbara Ellero, Tobia Dian e Federico Mantica.



I soci venditori di Agliati sono stati assistiti per gli aspetti fiscali da Andrea Giacompolli e Silvia Rossi dello Studio Giacompolli, per gli aspetti legali da Claudio Tatozzi, Lea Lidia Lavitola e Francesca Gaveglio dello Studio legale Fivelex.