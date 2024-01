Cessione dei crediti bancari e tutele del debitore ceduto

La cartolarizzazione è un meccanismo che serve a trasformare dei crediti illiquidi in crediti liquidi, per riscuoterli più velocemente. Il suo obiettivo è quello di consentire alle Banche di trasformare crediti pecuniari (deteriorati, sofferenze bancarie, incagli) presenti e futuri, in titoli obbligazionari anche a breve termine (Asset-Backed Securities) da rilanciare nel mercato.

Quindi le cartolarizzazioni, sempre più agevolate dal legislatore nazionale ed europeo, avranno sicuramente un utilizzo destinato a crescere sempre più nel tempo.

In particolare, il nostro Market Watch evidenzia un trend positivo del flusso di nuovo deteriorato per gli anni a venire. Anche per questo motivo, il futuro del mercato italiano degli Npl vedrà un crescente ruolo del mercato secondario che sarà spinto dalla necessità di intervenire sugli incassi delle cartolarizzazioni, tra le quali le Gacs rappresenteranno una importante componente.

Molto interessante è infine notare l’andamento del divario territoriale con la differenza del tasso di deterioramento tra Nord e Mezzogiorno che raggiunge il minimo storico. Si tratta di numeri positivi sui quali è evidente il ruolo di forte supporto al sistema bancario giocato dall’industria italiana degli Npl.

Il Webinar , organizzato da Professionisti del Diritto in collaborazione con il COA di Trapani, ADUSBEF e Ius Team , vuole essere un momento di approfondimento per il professionista che si occupa di cessione dei crediti in ambito bancario, in particolare sui temi della legittimazione ad agire e titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio e degli oneri probatori nella cartolarizzazione dei crediti.

L’evento formativo è accreditato presso dall’Ordine degli Avvocati di Trapani per 3 CF, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua.

Per i crediti formativi e necessario accedere alla piattaforma Zoom previa iscrizione su Eventibrite.

Per informazioni: professionistideldiritto2020@gmail.com

Commercial offer Gruppo24Ore: Salvatore Rampello - Agente di zona - Mobile +39 348 989 8570 - Mail salvatore.rampello@ilsole24ore.com

CONSULTA IL PROGRAMMA