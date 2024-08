Cessione da parte del coerede di diritti su beni ereditari, l’effetto traslativo è subordinato al momento della divisione ereditaria

Successione - Trasferimento beni ereditari - Effetto traslativo - Divisione ereditaria - Trasferimento intera massa ereditaria

Se un coerede trasferisce a terzi diritti su determinati beni immobili, l’effetto traslativo si realizzerà solo se, in sede di divisione, i beni immobili dapprima trasferiti, vengano assegnati in sede di divisione all’erede che li ha ceduti. Al contrario, se un coerede trasferisce l’intera massa ereditaria, l’effetto traslativo della cessione è immediato, in quanto ...