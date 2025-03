Cherry Bank eroga 2,7 milioni a NWH per il risanamento dell’Hotel Carlos V di Alghero: LCA e Orsingher Ortu gli studi

Umberto Piattelli, Angela Petrosillo

Cherry Bank, polo bancario full service organizzato nelle aree Relationship Bank e Corporate & investment Banking annuncia l’erogazione di un finanziamento da 2,7 milioni di euro a favore di NWH Srl, proprietaria dell’hotel Carlos V di Alghero.

L’operazione di Special Situations, condotta dall’area Corporate & Investment Banking di Cherry Bank, si inserisce nella complessa procedura di concordato promossa da NWH Srl a seguito degli effetti delle restrizioni sui flussi turistici imposte dall’emergenza pandemica e della successiva, conseguente, chiusura dell’hotel, conclusa con omologa in via definitiva a gennaio 2025, in forza della quale è stata erogata la finanza in prededuzione a supporto dell’esecuzione del concordato stesso.

Cherry Bank è stata assistita dallo Studio Orsingher Ortu, con il partner Giovanni Nicchiniello e il senior associate Mattia Sogaro. NWH è stata assistita da LCA Studio Legale, con team guidato dal partner Umberto Piattelli che, con la senior associate Laura Cipollone, ha seguito gli aspetti relativi al finanziamento, e dalla partner Angela Petrosillo e dall’associate Guido Berti, che si sono occupati degli aspetti della procedura di concordato.