Chiamata in correità: la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni

Prova penale - Chiamata in correità - Valutazione delle dichiarazioni - Credibilità del soggetto dichiarante e attendibilità oggettiva - Valutazione unitaria.

In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che un aspetto influenza necessariamente l’altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria; per cui, in presenza di elementi ...